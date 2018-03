¿Quién ganará? Croacia enfrentará incompleto a México

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes Croacia y México disputarán un encuentro en el que ambos equipos tendrán bajas importantes pues algunos de sus jugadores regresarán a sus clubes. Este sábado se anunció que Croacia es quien estará más incompleto.

De acuerdo con el portal ESPN, la página Novilist.hr señala que después que el seleccionado croata disputó el partido contra su similar de Perú, en lo que fue su primer compromiso de la última fecha FIFA previa al Mundial Rusia 2018, el técnico nacional Zlatko Dalić decidió liberar a: Danijel Subašić (Mónaco), Luka Modrić (Real Madrid), Mario Mandžukić (Juventus), Ivan Perišić y Marcelo Brozović (ambos del Inter), así como Nikola Kalinić (Milán).

Croacia perdió 2-0 contra el conjunto inca, con anotaciones de André Carrillo y Edison Flores y el estratega Dalić permitió que dichos jugadores rompieran filas y no continuaran la gira en Estados Unidos. En Miami, el cuerpo técnico no fue detallista a la hora de explicar los motivos de su decisión; simplemente, dijo que los jugadores se iban de la concentración por así convenir a su salud y a su respectivo club, por lo cual no estarán en el encuentro amistoso contra México, la noche del martes en el Estadio AT&T, en Dallas, Texas.

En esta convocatoria México también sufrió bajas, el técnico nacional Juan Carlos Osorio no cuenta con Jonathan dos Santos, Jürgen Damm, Javier Aquino y Héctor Herrera.

El equipo se ha encargado de entrenar duro e iniciar con la preparación que los ayudará a desenvolverse mejor contra el conjunto mexicano, mediante su cuenta oficial de Twitter publicaron imágenes de su entrenamiento.

✅Former #Croatia goalkeeper Dražen Ladić joins the national team coaching staff in Dallas as the #Vatreni🔥 start preparations for the 🇲🇽@miseleccionmx friendly on Tuesday!#BeProud #Family pic.twitter.com/lZKsiCceNs