Partido Vikings-Rams se jugará en Arizona por incendios en California

La NFL ha decidido trasladar el partido de la ronda de comodines entre los Minnesota Vikings y Los Angeles Rams al State Farm Stadium en Glendale, Arizona, debido a los devastadores incendios forestales que han azotado la región de Los Ángeles.

El encuentro, originalmente programado para el SoFi Stadium en Inglewood, se jugará el próximo lunes por la noche, según informó la liga en un comunicado emitido este jueves.

