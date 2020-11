Partidos para hoy: Monterrey vs Tijuana definen esta noche el campeón de la Copa MX

Los partidos para hoy miércoles 4 de noviembre presentan un platillo muy especial, la gran final de la Copa MX entre Rayados del Monterrey y los Xolos de Tijuana, que se jugará en el estadio BBVA de la ciudad regiomontana.

A menos que Xolos logre lo que sería una gran sorpresa, Monterrey parece tener todo a su favor para levantar el título copero. Además de jugar en su casa, los Rayados llegan con la ventaja de 1-0 que consiguieron en la final de ida, el 21 de octubre pasado en el Estadio Caliente de Tijuana, casa del conjunto perruno.

En esa ocasión, pese a ser visitante, Monterrey fue amo y señor de las acciones, aunque sólo pudo lograr mínima ventaja con gol en tiro penal bien cobrado por Nicolás Sánchez, al minuto 17. Los Rayados bien pudieron haber aumentado su ventaja porque Xolos no ofreció gran resistencia, pero no salieron muy finos a la ofensiva, lo que podría darle un resquicio de esperanza a Tijuana para lograr un épico partido y revertir el 1-0 esta noche, aunque, a decir verdad, luce difícil, pues en todo lo que va del semestre, los canes no han sido capaces de ganar como visitantes, sin mencionar que Monterrey cuenta con mucho mejor plantel.

Monterrey vs Tijuana: horario y dónde verlo

1 ¿Cuándo? Miércoles 4 de noviembre

2 ¿A qué hora? 20:36 horas, hora de la Ciudad de México

3 ¿Dónde es el partido? Estadio BBVA de Monterrey

4 ¿Dónde puedo verlo? Por TUDN, Fox Sports, ESPN 2, TVC Deportes, Afizzionados y AYM Sports