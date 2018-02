¡Es oficial! Patrice Evra, nuevo jugador de West Ham United

Agencia

LONDRES.- El defensor Patrice Evra es nuevo jugador de West Ham United, equipo en el que se reencontrará con el mexicano Javier “Chicharito” Hernández, con quien compartió vestidor durante cuatro temporadas en Manchester United.

Además de “Chicharito”, el internacional francés volverá a estar a las órdenes del entrenador David Moyes, quien tuvo un papel importante en la contratación de Evra, que firmó por lo que resta de la temporada con los “hammers”, informó el club en un comunicado.

También te puede interesar: ¡Va con todo! Arka Gdynia ficha a Enrique Esqueda

Actualmente, West Ham United ocupa el lugar 12 de la clasificación en la Liga de Inglaterra...

Evra se encontraba sin equipo tras su despido del Olympique de Marsella, provocado por la agresión a un aficionado durante un partido de la Liga de Europa, lo que le valió una sanción que lo inhabilita para jugar torneos continentales hasta el 30 de junio de 2018, la cual no le impide participar en la Liga Premier de Inglaterra.

El jugador de 36 años llega al séptimo equipo de su carrera, entre los que destacan Mónaco AS, Juventus y Manchester United, con quienes consiguió los siete títulos de Liga y la Copa de Campeones de Europa que integran su palmarés.

Actualmente, West Ham United ocupa el lugar 12 de la clasificación en la Liga de Inglaterra, con 27 puntos, muy lejos de los primeros puestos de la tabla y con la mente puesta en evitar caer en sitios de descenso, donde la diferencia con el sotanero West Bromwich Albion es de apenas siete puntos.

"I’m really happy to be a Hammer, to be back in the Premier League and I love this game!" pic.twitter.com/nTWNdUFjZ4