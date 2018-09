¡Sin exclusiva! Pelea 'Canelo' vs Golovkin se transmitirá por…

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Televisa y TV Azteca pasaron de ser rivales a ¿mejores amigos? Esto en cuestión a transmisiones de eventos deportivos y esto aplica para la pelea más esperada del año.

De acuerdo con Vanguardia MX, ahora, la segunda pelea entre el "Canelo" y Golovkin será transmitida por ambas televisoras.

Este sábado 15 de septiembre, aproximadamente a las 22:00 horas, "Canelo" y "GGG" subirán al ring para medirse en el desempate de su primer combate en 2017, que también la transmitieron ambas televisoras.

Ambos estarán en vivo durante el primer round sin embargo, la cantidad de anuncios publicitarios hará que la señal sea diferida a diferencia de Space, el canal que tendrá completamente en vivo el combate.

