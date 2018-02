Pemex, nuevo patrocinador de la Fórmula 1

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez lucirá un nuevo patrocinador en su monoplaza de Fórmula 1, se trata de Petróleos Mexicanos (Pemex), que llegó a un acuerdo con la escudería Sahara Force India para establecer una alianza comercial a partir de la temporada de este año que comienza en marzo.

"Como una de las compañías más grandes del mundo, es apropiado que tengan presencia en Fórmula Uno".

De acuerdo con el portal de deportes MedioTiempo, el escudo de la paraestatal estará sobre los espejos laterales del bólido VJM11 -presentado este lunes-, en los trajes de Checo y su coquequiero, Esteban Ocon, así como en los uniformes de los mecánicos.

Estamos muy orgullosos de anunciar nuestra asociación con Sahara Force India en la víspera de una temporada de Fórmula 1. El equipo ha logrado resultados notables en los últimos años y todos en Pemex están emocionados por apoyar este equipo en la siguiente etapa de su viaje", declaró el CEO de Pemex, Carlos Alberto Treviño, al portal de Force India.

Quien también mostró su beneplácito por esta alianza es el propietario de la escudería, Vijay Mallya.

