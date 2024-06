Penalizan con tres puestos a 'Checo' Pérez para el GP de España

El mal día no acaba para Sergio Pérez. Aunque el mexicano abandonó la carrera del Gran Premio de Canadá en la vuelta 53 por un contacto en la curva 6 que dañó el alerón trasero del monoplaza, su regreso a pits fue considerada una acción de riesgo.

Checo continuó en la pista con el ala tocando el suelo sin desprenderse por completo, lo que habría ocasionado algún percance para los pilotos que seguían en competencia.

Dirección de carrera determinó una multa de 25 mil euros para el equipo y una penalización de 3 puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de España, el cual se realizará el 23 de junio.

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪



Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17