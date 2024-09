'Perro' Bermúdez se despide de Televisa tras casi 50 años al aire

El icónico narrador deportivo Enrique 'Perro' Bermúdez ha anunciado su salida de TUDN, la empresa que lo convirtió en una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en México.

Con casi 50 años de carrera, Bermúdez se consolidó como un referente en el periodismo deportivo, dejando frases memorables como "Zambombazo" y "Ahí, donde las arañas tejen su nido".

Un Adiós no está completo sin darle gracias a todos aquellos que me apoyaron durante tantos y tantos años,mis brothers de audio,las maquillistas que mantuvieron el brillo de mis ideas pero no el de mi pelona,tantos en tantos lados que no hay palabras para agradecerles por todo ! pic.twitter.com/4fu3dLtb1P