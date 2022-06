Qatar 2022: Perú no va al mundial; Australia gana el repechaje

La selección de futbol de Australia superó este lunes a su similar de Perú en tanda de penales (5-4), tras quedar 0-0 en tiempo regular y alargue, en partido de repesca para un sitio en el Mundial de Qatar 2022, disputado en el Al Rayyan Stadium, de Qatar.

Los australianos consiguen su sitio en el Grupo D de la justa mundialista, junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Es la sexta vez que Australia califica a un Mundial. Participó en los Mundiales Alemania 74; Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014; Rusia 2018 y ahora Qatar 2022.

