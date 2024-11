Mike Tyson, de 58 años, no está dispuesto a ser un simple escalón en el mundo del boxeo.

En el pesaje previo al combate contra el youtuber Jake Paul, de 27 años, dejó clara su posición con un gesto intimidante que encendió los ánimos.

El ex campeón de los pesos pesados aprovechó el cara a cara para darle un adelanto a su rival, mientras ambos se preparaban para la cita en el AT&T Stadium.

Sin embargo, Paul, conocido tanto por su presencia en redes como por su creciente incursión en el boxeo, reaccionó con burla al ‘golpe’ de Tyson.

Antes de los ocho asaltos pactados, cada uno de dos minutos, el joven pugilista lanzó palabras cargadas de desafío:

MIKE TYSON JUST SLAPPED THE SH*T OUT OF JAKE PAUL😳#Boxing #tysonvspaul #TysonPaul



pic.twitter.com/JygQnTXC7C