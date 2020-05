Esteban Gutiérrez sube al podio en la Fórmula Uno virtual

Ciudad de México.- El piloto mexicano Esteban Gutiérrez consiguió su primer podio en el campeonato virtual de la Fórmula Uno al cruzar la meta del Gran Premio de España en tercer lugar.

Gutiérrez encendió motores en la segunda posición junto al piloto de Williams, George Russell, quien consiguió la Pole Position; sin embargo, rápidamente se hizo del primer lugar al superar al británico en la arrancada.

¡Primer podio en la @F1 virtual con @MercedesAMGF1! Terminamos P3🏆 ¡Gracias a todos por su apoyo!

•

First #virtualgp podium. Thanks to all of you for your support!! 👊🏼🎮#esports #mercedes #f1 #spanishgp pic.twitter.com/m0lUcmNQE4