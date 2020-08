Batalla campal opaca noveno triunfo seguido de Oakland

Oakland.- Las bancas de ambos equipos, e incluso las gradas, se vaciaron durante el triunfo de Oakland 7-2 sobre los Astros el domingo, en el más reciente episodio de varios meses de animadversión entre los rivales de la División Oeste de la Liga Americana, después que el pitcher Mike Fiers, de Oakland, denunciara el escándalo de robo de señales de Houston.

El noveno triunfo consecutivo de los Atléticos quedó ensombrecido por lo que sucedió en la séptima entrada en el Coliseum.

Benches clear in Oakland after the Astros hit Laureano with a pitch. (via @NBCSAthletics ) pic.twitter.com/Cbnp8XrD51

El dominicano Ramón Laureano, de Oakland, recibió un pelotazo —el tercero en la serie de tres juegos— en esta ocasión de parte del mexicano Humberto Castellanos, con un out. Laureano comenzó a intercambiar palabras con el coach de bateo de los Astros, Alex Cintrón, y posteriormente arremetió desde la inicial hacia la caseta de Houston.

El receptor de los Astros Dustin Carneau derribó a Laureano antes que el jardinero pudiera llegar a Cintrón, y fue entonces que se desató el caos.

A look at Laureano charging the Astros dugout after being hit by a pitch.



(via @NBCSAthletics) pic.twitter.com/WSIp7f5g5U