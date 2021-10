Polémica en la Liga Femenil: Técnicos denuncian prepotencia de árbitras

CIUDAD DE MÉXICO.- Los reportes crecen bajo la sombra del Arturo Brizio, pues ahora en el arbitraje de la Liga MX Femenil, ahora señalan prepotencia por parte de las silbantes y asistentes.

En esta jornada 12, que aún no termina, ya han existido incidentes donde las que tienen la autoridad, no saben qué hacer con ella y abusan de ella.

En el juego entre Cruz Azul y León, la central Katia García, denostaba a las jugadoras diciendo que ella era mundialista y las jugadoras no.

Así lo dijo el técnico de las cementeras, Roberto Pérez Loarca:"Pido a la Comisión de Arbitraje que la señorita Katia García no se refiera a las jugadoras como que ella es mundialista y las futbolistas no... que no siga con esa situación de menospreciar a las jugadoras, no se vale. Si hubo fallas esa es otra cosa, a veces se equivocarán a favor y a veces en contra, pero eso que hizo no se vale".

Y de ahí hay que pasar al juego entre Necaxa y Atlas. El técnico de las Centellas, Jesse Palacios señaló a la asistente número uno, Mayra Mora, de insultar a una de sus futbolistas.

"Hay una situación donde la asistente uno le dice a mi jugadora que, haya hecho lo que haya hecho, yo me responsabilizo, pero le dice 'juega payasita', esas no son las formas. Es una situación que yo como responsable de un grupo no puedo dejar pasar. Espero no pisar callos con esto, y lo asienten en la cédula, así como asientan cuando hay otras situaciones".

Y finalmente viene la cuestión de la falta de capacidad, ya que en el clásico regio entre Tigres y Monterrey, la central Lizzet García, tardó enormidades para dejar pasar a los médicos después de un fuerte choque de cabezas, que provocó que Nayeli Rangel se tirara al césped llorando, para ser atendidas por sus compañeras.

