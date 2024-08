Polémica en París 2024: boxeadora intersexual Imane Khelif, en el centro del debate

La boxeadora argelina Imane Khelif se ha convertido en el centro de una controversia en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras avanzar a los cuartos de final en la categoría femenil, a pesar de recibir críticas y falsas acusaciones de ser transgénero.

La situación encendió el debate sobre la inclusión de atletas con características diversas en competencias deportivas, debido a la condición de Imane Khelif, pues sería una persona intersexual derivado de una condición de hiperandrogenismo.

Este jueves, Khelif avanzó a la siguiente ronda después de que su rival, la italiana Angela Carini, se retirara del combate tras 46 segundos debido a un golpe en el rostro. Carini, visiblemente afectada, abandonó la pelea llorando, mientras que Khelif pasaba automáticamente a los cuartos de final, donde enfrentará a la húngara Anna Luca Hamori el 3 de agosto.

Imane Khelif is a female-born woman fighter, she’s perfectly eligible to compete in women’s sports from a gender point of view She’s born a female, please do not belittle her achievement as a woman and call her a man. It’s not right. This mass misinformation needs to stop. https://t.co/FSQOpxMQJG pic.twitter.com/Ft4kEz4Mxr

La controversia se intensificó después de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) alzara la mano para recordar cuando ellos descalificaron a Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo 2023 por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género, específicamente debido a elevados niveles de testosterona.

The Olympics allowed a biological man, Imane Khelif, to fight as a woman despite his XY chromosomes. The end result?



“I have never been hit so hard in my life.”



Italian Olympian Angela Carini lasted 46 seconds before quitting due to how painful it was. It’s just shameful that… pic.twitter.com/OWhKggM7qe