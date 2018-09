Señalan a portero de Uruguay de racista

Agencia

RIONEGRO.- El técnico del club colombiano Once Caldas, Hubert Bodhert, acusó de racismo al arquero de las Águilas de Rionegro, el uruguayo Lucero Álvarez, según informó hoy la prensa local.

De acuerdo con vanguardia.com, según relató Bodhert, el hecho se produjo durante el encuentro que disputaron el lunes los dos equipos por el torneo colombiano, pues desde la portería Álvarez "insultó a (Johan) Carbonero" por ser "negro".

"Nosotros somos negros a mucho honor. No puede venir un jugador tan grande a maltratar a un chico de 20 años. Lo único que le he exigido a ese jugador es respeto. No más. El árbitro estaba presente", indicó el estratega del Once Caldas.

El club respaldó el alegato del entrenador y expidió hoy un comunicado expresando su lamento por las "humillaciones reiteradas proferidas por Álvarez" y solicitó una "sanción ejemplar".

De su parte, Álvarez publicó hoy un video en el que explica lo sucedido y niega haber pronunciado alguna palabra referente al color de la piel del jugador.

"Quiero aclarar que nosotros íbamos tranquilamente al vestuario, cuando vemos que entra el técnico del Once Caldas insultándome, diciéndome palabras de xenofobia, que claramente contesté por temas de euforia, estaba caliente en ese momento", dijo.

Álvarez, que fue expulsado del encuentro al final, agregó que el juez lo sancionó correctamente pero que nunca dijo "ninguna palabra de racismo".

Adicionalmente, mientras Bodhert entregaba sus declaraciones a la prensa después del choque, el técnico del equipo rival irrumpió abruptamente y lo responsabilizó de la expulsión del arquero. "Respete a mis jugadores", gritó el estratega del Rionegro, Fernando Salazar.