Posterga el Sugar Bowl tras ataque mortal en New Orleans

El Sugar Bowl, que enfrentaría a Notre Dame Fighting Irish y Georgia Bulldogs en los Cuartos de Final del College Football Playoff, se pospuso 24 horas debido a un ataque mortal en el Barrio Francés de New Orleans. El incidente dejó al menos 10 muertos y docenas de heridos, según informaron las autoridades.

Jeff Hundley, CEO del Sugar Bowl, anunció la decisión tras una revisión de seguridad en el Caesars Superdome.

🚨Sugar bowl officially POSTPONED



NO PLAY on it until tomorrow pic.twitter.com/NQia7mJKa7