¿Sabes perrear? preguntan a la ganadora del Balón de Oro femenil

PARÍS.- La delantera noruega del Lyon, Ada Hegerberg ganó el lunes el Balón de Oro femenino, que se entrega por vez primera, mismo que dedicó a todas las jóvenes que practican este deporte, sin embargo, un comentario empañó su triunfo.

De acuerdo a información de Vanguardia y Público, la jugadora de 23 años se impuso en una nueva categoría a la que también estaban nominadas la brasileña Marta, del Orlando estadounidense, y la holandesa del Barcelona, Lieke Martens, además de seis compañeras suyas del Lyon, ganador de las tres últimas Copas de Europa.

“Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino", declaró la joven.

Todo iba como la seda en la gran noche de Hegerberg hasta que apareció el presentador de la gala, el DJ francés Martin Solveig, con la lamentable pregunta que hizo a la futbolista al acabar su discurso de agradecimiento.

"¿Tú sabes bailar perreo?", lanzó el DJ francés a la jugadora noruega de Lyon, quien le respondió con un contundente "no" desviando la cabeza en otra dirección, justo antes de recibir el primer Balón de Oro femenino de la historia.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a