Premios ‘The Best’ de la FIFA nominan a joven fan del Cruz Azul

La FIFA ha presentado la lista oficial de nominados a sus premios ‘The Best’, en donde fue incluido José Armando Guzmán Mendoza, el joven fanático del Cruz Azul que falleció a los 14 años.

El chico, que falleció el 23 de abril de este año, fue incluido en la categoría de ‘Mejor Afición’, compitiendo contra otras dos personas: Craig Ferguson y Guilherme Gandra Moura.

La historia de José Armando se hizo viral a nivel nacional luego de que tras 120 quimioterapias, decidiera dejar atrás su tratamiento para disfrutar su vida con familiares y seres queridos.

El club le mandó su apoyo e incluso Uriel Antuna, entonces jugador celeste, celebró un gol ante Chivas con su playera.

Your nominees for The FIFA Fan Award! 🏆 #TheBest



