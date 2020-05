Si los Juegos Olimpicos no se celebran en 2021, serán cancelados: COI

MÉXICO.- Por primera vez, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach reconoció que si los Juegos de Tokio no se celebran el próximo año, serán cancelados.

"No puedes emplear para siempre a 3 mil a 5 mil personas en un comité organizador. No se puede tener los atletas en la incertidumbre", contestó Bach en una entrevista con el sitio británico BBC.

"No puedes cambiar cada año todo el calendario deportivo en todo el mundo de las principales federaciones".

"No se puede tener tanto solapamiento con un futuro Juegos Olímpicos, por lo que tengo cierto entendimiento para este enfoque por parte de nuestros socios japoneses".

"Tenemos que estar preparados para diferentes escenarios. Existe el claro compromiso de tener estos Juegos en julio del próximo año", fueron las citas del dirigente en torno a la cancelación.