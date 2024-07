Prisca Awiti pasa a la final de judo; va por el oro para México

Prisca Awiti pasó a la final de judo este martes tras vencer a la croata, Katarina Kristo en la categoría de 63 kilogramos en París 2024. Ahora, su objetivo será conseguir una medalla de oro para México.

La presión sobre Awiti será aún más, debido a que en caso de ganar la final de judo femenil contra Andreja Leski de Eslovenia en los Juegos Olímpicos, Prisca le otorgaría su segunda medalla a México.

¡Asegura medalla histórica! 🇲🇽🥋



Prisca Awiti clasifica a la final de judo -63 kilogramos en #Paris2024; asegura la primera presea olímpica para México en esta disciplina y segunda nacional de esta edición.



🔹️Más tarde disputará la gloria 🥇🥈 ante la eslovena Andreja Leski. pic.twitter.com/JS9G6meWfx — CONADE (@CONADE) July 30, 2024

¡HISTÓRICA! 😍🇲🇽🔥



Prisca Awiti Alcaraz se porta intratable en la semifinal ante la croata en el judo femenil de -63kg y se colgará la primera medalla olímpica en la disciplina para México

¡Vamos por el oro!#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/6LEjVMMfU6 — Claro Sports (@ClaroSports) July 30, 2024

La primera presea de la delegación mexicana fue de bronce y llegó gracias al equipo de tiro con arco femenil. Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez compartieron el podio con China y Corea del Sur.

Acerca de la final de judo, Awiti expresó que gracias a los errores de su pasado, este martes pudo dar lo mejor de sí, con la bandera de México en su corazón.

“Vine más enfocada a estos Juegos Olímpicos, sabía lo que me sirvió para bien y para mal en el ciclo pasado, sólo nos agarramos de lo bueno y a darlo todo”. “Elegí México porque aquí encontré alegría. Aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. No es por dinero, sino porque quieren ver el país mejorar”.

¡MÉXICO ESTÁ EN LA FINAL! ¡MÉXICO ESTÁ EN LA FINAL DE JUDO! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Prisca Awiti hizo historia y venció a Katarina Kristo para asegurar la segunda medalla mexicana en #Paris2024. 🥋



¡Ya eres histórica! 🙌 pic.twitter.com/9F6U0Y8rU7 — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 30, 2024

¿Quién es Prisca Awiti, la judoca mexicana en París 2024?

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz de 28 años, es una judoca de padre keniano y madre mexicana de nombre Lola Alcaraz.

Su madre fue la responsable de que optara por representar a México en la justa olímpica, a pesar de haber nacido en tierras londinenses. Prisca tuvo la fortuna de conectar con sus raíces mexicanas desde muy joven gracias a que pasaba sus vacaciones en León, Guanajuato.

Gracias a que uno de sus hermanos la retó a practicar judo, un deporte que según él, es más difícil que la gimnasia, Prisca decidió hacer del tatami su segundo hogar.

Aunque muchos no lo crean, París 2024 no son los primeros Olímpicos de la londinense tricolor. Fue en Tokio 2020 cuando se dio a conocer ante el mundo entero, por desgracia, ese año quedó en el lugar 17 y no logró avanzar.

Esta caída fue una motivación para Prisca, quien sabe que aprender de los errores es lo que moldea a un buen atleta.

TE QUIERO MUCHO PRISCA AWITI pic.twitter.com/4Vu19BGRz0 — Rhevolver (@Rhevolver) July 30, 2024

Ya me cansé de ser experto en surfing, ahora seré experto en judo vamos Prisca Awiti 🇲🇽 pic.twitter.com/KFuo7xvbYz — Rhevolver (@Rhevolver) July 30, 2024

Con información de ESPN y redes sociales