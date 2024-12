Problemas de neumáticos y motor dejan fuera de la carrera a Checo Pérez en Qatar

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo una jornada complicada en el Gran Premio de Qatar, donde problemas con los neumáticos y el motor del RB20 lo dejaron fuera de competencia, alejándolo de un posible top 5 en la penúltima carrera de la temporada.

Checo arrancó la carrera con fuerza, avanzando dos posiciones y capitalizando las detenciones en pits de George Russell y Carlos Sainz Jr. para posicionarse quinto. Sin embargo, durante la segunda neutralización causada por pinchazos en los monoplazas de Lewis Hamilton y Sainz, el tapatío ingresó a los pits para cambiar neumáticos, manteniendo su lugar en el pelotón.

Al reiniciarse la competencia, Pérez enfrentó un problema crucial: los neumáticos duros no alcanzaron la temperatura adecuada, lo que, combinado con una sobreentrega de potencia en el motor, causó que su monoplaza hiciera un trompo y quedara varado.

Con su abandono, Pérez no sumó puntos en esta carrera, lo que asegura su permanencia en el octavo lugar del Campeonato de Pilotos, sin posibilidad de ascender en la tabla en la última carrera del año.

El equipo Red Bull ahora se centrará en resolver los problemas técnicos del RB20 para finalizar la temporada con un mejor desempeño en la última carrera del calendario.

LAP 41 / 57



PEREZ OUT! 😔



The Red Bull spins off before the restart and loses drive, and it's game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/yBO0NMStcD