PSG vs Borussia Dortmund Fecha 1 Champions League 2023/24 ¿Cómo llegan los equipos?

Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund se medirán en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Temporada 2023/24 de la Champions League, el partido se disputará el martes 19 de septiembre, a las 13:00 horas (Horario del centro de México), en el Parque de los Príncipes

Les Parisiens en el último cotejo que disputaron cayeron como locales 2-3 ante el Niza, a pesar de que su figura Kylian Mbappé convirtió un doblete no pudo evitar la derrota de su equipo, el actual campeón de Francia no ha tenido el mejor de los inicios en la Ligue One.

Los Rojos y Azules marchan como terceros la liga francesa tras cinco partidos, con ocho puntos con un registro de dos ganados, dos empatados y uno perdido, está en proceso de reconstrucción recordando que se fue Lionel Messi al Inter de Miami de la MLS, Neymar a Al Hilal de Arabia Saudita y Sergio Ramos al Sevilla, por lo que fueron bajas significativas, que deberán de superar.

PSG la temporada pasada de la Champions se quedó lejos en la pelea por la Orejona siendo eliminados en la etapa de octavos con el Bayern Múnich perdiendo en el global 0-3.

Los Die Schwarzgelben en su más reciente compromiso golearon 2-4 al Friburgo Mats Hummels anotó un doblete, Donyell Malen y Marcus Reus completaron ese triunfo, sin embargo tras cuatro fechas disputadas en la nueva campaña de la Bundesliga han quedado a deber, son séptimos con ocho puntos tras cuatro fechas disputadas con un saldo de dos victorias y dos igualadas.

Borussia Dortmund tiene una deuda importante con su afición la temporada pasada en la liga alemana de forma dramática perdieron la oportunidad de oro de volver a ser campeones y finalizaron como segundos, además en la competencia internacional fueron eliminados en octavos.

Nicht ohne Makel, trotzdem zurückgekämpft und drei Punkte geholt! Borussia! 💛#SCFBVB pic.twitter.com/Z6k8Nz5GRv — Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2023

Ambos equipos quieren arrancar con el pie derecho su participación en la nueva temporada de la Champions en actividad del Sector F donde comparten con el AC Milán de Italia y el Newcastle de Inglaterra, para muchos esté es el “Grupo de la muerte” por lo que se esperan grandes partidos

Se prevé que la pelea por los boletos a octavos sea bastante reñida, nadie quiere finalizar tercero y ser relegado a disputar los play off de la Europa League ni mucho menos terminar cuarto quedando eliminados de cualquier competición internacional europea.