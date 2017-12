Chucky Lozano desea que Barça lo fiche para jugar con Messi

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegó en el verano a Holanda y Chucky Lozano la está “rompiendo”, es líder de goleo de la Eredivisie y sabe que esas actuaciones lo pueden poner en el ojo de los grandes clubes del mundo, pero hay uno en especial con el que sueña fichar.

“Ojalá, Dios quiera”, respondió Hirving Lozano en entrevista para “Marca Claro” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar en el FC Barcelona, donde quiere “jugar junto a Lionel Messi porque para mí es un fenómeno", informa Mediotiempo.

También te puede interesar: Acusan a futbolista de abusar de una niña; lo busca la Interpol

El PSV Eindhoven ha significado una gran puerta de entrada a Europa y sabe que en caso de quedar campeón con su nuevo club, la Champions League podría ser el siguiente objetivo a cumplir.

“Es una competencia muy bonita, me encantaría disputar un torneo de ese nivel, el equipo va muy bien y si sigue así lo tendría más cerca”, declaró.

"Siempre he dicho que me ha encantado la Premier, pero la Liga española también me gusta mucho", añadió.

También habló sobre la suerte que tuvo la Selección Mexicana en el sorteo mundialista, donde quedó junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur en el Grupo F.

“Tenemos que respetar a los rivales, van a jugar al máximo, por eso hay que sacar el doble de esfuerzo para poder hacer algo importante en Rusia. Ojalá pueda ir al Mundial porque sería cumplir un sueño, después ya se verá, voy a dar lo mejor de mí si me toca jugar”, añadió el mexicano.

Sobre su actual equipo dijo: "El PSV es un gran club, la gente me ha aceptado muy bien. Mi familia va adaptándose, sé que llegué a un equipo importante, que está muy bien para empezar. Tengo que seguir aprendiendo muchas cosas. Espero que todo siga como hasta ahora y luego ya se verá".