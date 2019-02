Agencias

Toda la afición puma está acostumbrada a ver a su equipo de local los domingos al medio, ya sea en el estadio universitario o por medio de la televisión, pero eso podría cambiar, ya que buscan cambiar el horario del equipo comando por Marioni.

Y es que el presidente del club Rodrigo Ares de Parga comentó que estaba pensando la posibilidad de cambiar de horario los juegos del equipo, que tradicionalmente se han disputado a las 12:00 horas del domingo, informa mediotiempo.com.

Por su parte, el DT Marioni aseguró que "a mí me tocaron jugar dos años aquí y me tocó hacer muchos goles, yo creo que es una ventaja, vamos a ver. Yo no he hablado con Rodrigo pero si lo sabemos utilizar este horario en CU es beneficioso".

La declaración de Marioni se dio tras la victoria de Pumas 2-1 ante la UdeG en CU por la Copa MX en un juego en el que tuvo oportunidad de jugar el lateral izquierdo de Colombia Jeison Angulo, refuerzo del club para este torneo. "Jugó 25 minutos, lo hizo correcto, lo hizo bien y era importante que él comience a jugar por el tema de la adaptación a la altura", comentó el estratega.

El próximo juego contra León

Sobre el duelo ante León en CU el siguiente domingo adelantó que no será un rival sencillo pensando en el nivel de la Fiera.

"Vamos a recibir a un equipo que tiene buen funcionamiento, grandes jugadores pero esperando hacer sentir el rendimiento, la garra, la entrega y el funcionamiento que va en crecimiento", apuntó.