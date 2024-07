Pumas presenta a sus tres nuevos felinos para el Apertura 2024

Los Pumas dieron a conocer a sus nuevos refuerzos para el Apertura 2024: el argentino Ignacio Pusetto, el español Rubén Duarte y el mexicano Michel Rodríguez.

Los tres felinos fueron presentados de forma oficial como los más recientes integrantes del equipo auriazul. La presentación estuvo a cargo del presidente del club, Luis Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón.

Mientras que, Duarte, quien permaneció con el Alavés de España durante 10 temporadas, admitió que decidió arribar a la Liga MX para buscar un nuevo reto en su carrera y salir de su zona de confort.