Pumas vs Tigres Semifinal Ida Apertura 2023 Liga MX ¿Cuál es el panorama?

Pumas y Tigres se medirán por el encuentro de la Semifinal de Ida del Apertura 2023 de la Liga MX , el duelo se celebrará el jueves 7 de diciembre a las 21:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario .

Los de la UNAM en los cuartos superaron a las Chivas (que era el subcampeón del Clausura 2023) al eliminarlos ganando en el global 3-1, en la ida se llevaron un susto al caer en Guadalajara por la mínima en ese choque no se encontraron y fue su arquero Julio González la figura para no irse con una desventaja mayor, lo cual fue clave y en la vuelta mostró su mejor versión aprovechando la presión de su rival y sus errores se fueron adelante gracias a un autogol de Antonio Briseño al 14, después su figura el Chino Huerta no perdonó convirtiendo su penalti y finalmente en CU la fiesta la cerraron con la anotación de Gabriel Matías Fernández al 64.

Los del Pedregal finalizaron el certamen regular con 28 unidades para ser cuartos de la clasificación con un registro de ocho victorias, cuatro igualadas y cinco derrotas, dirigidos por el Turco Mohamed sueñan en grande y tiene argumentos para complicar la eliminatoria, aunque es fundamental el primer choque, es indispensable que Ciudad Universitaria siga siendo su fortaleza.

Los de la UANL en su serie de cuartos se enfrentaron al Puebla, los de la Franja le pusieron más resistencia de la anticipada en el cotejo de ida donde empataron 2-2 por los felinos marcaron Sebastián Córdova y Fulgencio Roman, en la vuelta sin embargo los Auriazules hicieron gala de su potencial ofensivo y golearon 3-0 con un doblete del francés André Pierre-Gignac que primero marco desde los once pasos y después ejecuto con maestría un tiro libre, finalmente Nicolás Ibáñez marcaria un golazo de chilena al 72, para definir el global a su favor 5-2.

El actual campeón , las monarcas del Clausura 2023, siguen el proceso de defender su corona, los comandados por Robert Dante Siboldi finalizando la fase regular como terceros de las tablas tras sumar 30 puntos producto de ocho ganados, seis empatados y tres perdidos.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican que los Tigres se han impuesto en dos ocasiones, los Pumas vencieron en una y empataron en las otras dos.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 27 de agosto en CU donde los de la UNAM se impusieron 2-1 por su causa convirtió a Gabriel Mathias Fernández al 50 y Juan Ignacio Dinenno de penal al 84, por los de la UANL descontó al 90+3 Jonathan Herrera.

El partido lo podrás sintonizar por Azteca Deportes, TUDN y VIX Premium.