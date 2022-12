Qatar 2022: Marruecos elimina a Portugal y avanza a semifinales

En el Mundial de las grandes sorpresas, África colocó por primera vez un equipo en las semifinales, cuando Marruecos eliminó a la selección de Portugal, sepultando la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de conquistar el título.

Youssef En-Nesyri fue el autor del gol a los 42 minutos para anotar de cabeza el gol que decretó la victoria 1-0 y que prolonga la asombrosa marcha de Marruecos en la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

Uma equipa que deu tudo em campo. Adeptos que nunca se cansaram de puxar pela Seleção, em qualquer parte do mundo. Queríamos todos chegar mais longe, mas vamos continuar juntos a orgulhar Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/UAmMNgPN3o

Cristiano Ronaldo estuvo en la banca durante todo el primer tiempo, y no fue hasta el inicio del segundo que Fernando Manuel Costa Santos, Director Técnico de Portugal, decidió que “El Bicho” entrara para solucionar el encuentro después de ir perdiendo uno a cero. En el que pudo ser su último partido en un mundial para CR7.

Sin embargo, pese a los esfuerzos el encuentro finalizó con un marcador a favor de Marruecos.

Ahora, la selección del país de África del Norte espera al ganador entre Francia e Inglaterra para cerrar los encuentros de la semifinal de Copa del Mundo Qatar 2022.

The fans rooting for Morocco at Al Thumama Stadium 🇲🇦🥹 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UBFXLkveXy