Qatar logra un histórico bicampeonato en la Copa Asiática con un espectacular triplete de Akram Afif

Akram Afif, el brillante jugador que lideró la tabla de goleadores del torneo con ocho anotaciones, se convirtió en la figura indiscutible de la final de la Copa Asiática. Su destreza fue fundamental al convertir tres penales decisivos que aseguraron la victoria de Qatar por 3-1 sobre Jordania en el estadio Lusail.

Este mismo escenario fue testigo de la memorable final de la Copa del Mundo, donde estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappe protagonizaron un emocionante encuentro hace poco más de un año.

Akram afif winning the asia cup for qatar pic.twitter.com/aB4SmmnWc4

En esta ocasión, Afif demostró su valía al convertirse en el primer jugador en lograr un hat trick en una final de la Copa Asiática. Su actuación sobresaliente lo llevó a caer de rodillas en el campo, siendo posteriormente lanzado al aire por sus compañeros en una celebración llena de euforia y emoción.

Fue el integrante más destacado de su país desde el comienzo del torneo y no decepcionó frente a Jordania, convirtiendo a Qatar en el primer ganador de títulos consecutivos desde Japón en 2000 y 2004.

Frente a más de 86.000 aficionados y con la mira puesta en él, Afif mostró aplomo en la ejecución y desató celebraciones jubilosas con cada gol.

“Anoté los penaltis por la confianza que mis compañeros tenían en mí. No se trata de técnica, se trata de la sensación de que la gente te respalda”, dijo Afif.

Convirtió su primer penal a los 22 minutos,

el segundo a los 73.

AKRAM AFIF 🇶🇦🇸🇴 SCORES 2ND PENALTY TO MAKE IT 2-1 TO QATAR IN THE ASIAN CUP FINAL pic.twitter.com/uaFqZEWhn7