¿Qué partidos de fútbol hay para este viernes?

Apenas hace unas semanas arrancó el torneo y este fin de semana ya se disputará la Jornada 6 del Apertura 2022.

Por ello, aquí te contamos qué equipos juegan este viernes 29 de julio en el torneo mexicano.

FC Juárez vs Toluca: Este partido, que será la primera de la sexta fecha de la primera división mexicana, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:05 horas.

El duelo entre Bravos y Diablos Rojos estará en TV Azteca y Fox Sports.

En la Liga de Expansión MX sólo habrá un partido, correspondiente a la jornada 5.

En esta categoría, hoy juegan los Venados de Yucatán contra el Atlético Morelia en el Carlos Iturralde a las 19:00 horas.

Horarios y canales de transmisión para la jornada 6 de Liga MX

Juárez vs Toluca

Cruz Azul vs Necaxa

Tigres vs Querétaro

Xolos vs Mazatlán

Chivas vs Pachuca

Puebla vs Atlético San Luis

Pumas vs Rayados

Santos vs Atlas

León vs América pic.twitter.com/JawQMpqH57