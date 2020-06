¡Que siempre no! Rey Mysterio pone en pausa su retiro de los cuadriláteros

ESTADOS UNIDOS.- Rey Mysterio aplazó su retiro de la lucha libre (y también de la WWE), luego de que se dijera indeciso sobre el futuro de su carrera en su aparición nocturna en RAW.

Al amo del 619 se le preguntó si era un hecho su retiro, pero éste respondió que aún no lo decidía y que estaba sujeto a la evolución de la lesión en el ojo que sufrió hace unos días, cuando Seth Rollins le estrelló una escalera metálica en el rostro.

Las palabras del luchador mexicano abren la puerta a lo que parece más a una nueva rivalidad con el apodado Mesías, que a un posible anuncio de retiro.

Además, en el mensaje de Mysterio, también apareció su hijo Dominic, quien parece que se acerca a debutar en la propia empresa estadounidense.

.@reymysterio took time to address @WWERollins and the recent actions of the #MondayNightMessiah on #WWERaw. pic.twitter.com/44FJkJTqvr