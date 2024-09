¿Quiénes lideran la lista de los jugadores mejor pagados de la NFL?

Los salarios en la National Football League (NFL) crecen a un ritmo acelerado año con año, lo que hace que sea cada vez más común ver nuevos nombres en la lista de los jugadores mejor pagados de la liga.

Un ejemplo reciente que ha generado gran impacto es el de Dak Prescott, el quarterback de los Dallas Cowboys.

Prescott firmó una extensión de contrato histórica, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su futuro y convirtiéndose en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.

Actualmente, lidera la lista de los salarios más elevados, un ranking que suele estar dominado por mariscales de campo.

Prescott firmó una extensión de cuatro años y 260 millones de dólares con los Cowboys, por lo que ganará alrededor de 60 millones de dólares por temporada, colocándose como el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.

El QB de los Bengals demostró su capacidad desde sus primeros años en la NFL, llevando a su equipo al Super Bowl LVI tras una temporada en la que se consolidó como uno de los mejores jugadores en su posición.

Eso le valió para asegurarse un contrato de cinco temporadas y 275 millones de dólares, incluyendo 219 garantizados desde el 2023. Burrow percibe 55 mdd por temporada.

Apenas en junio de este 2024, Trevor Lawrence llegó a un nuevo acuerdo con Jacksonville para permanecer con el equipo por cinco temporadas más.

Con ello, el joven quarterback se aseguró 275 millones de dólares, que se distribuirán en 55 millones de dólares por año.

Muchos dudaban de si Love era el mariscal de campo indicado para llevar a Green Bay de regreso a los primeros planos de la NFL.

Sin embargo, la temporada anterior sirvió para su consolidación, pues de su mano los Packers llegaron hasta la Ronda Divisional en la que se quedaron muy cerca de eliminar a San Francisco.

En julio de este 2024 firmó una extensión de 220 millones de dólares por cuatro años, lo que se traduce en 55 millones de dólares por temporada.

