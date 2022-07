¿Quieres conocer a "Checo" Pérez?: Te decimos cómo lograrlo

El Gran Premio de Hungría se aproxima y prepara una gran sorpresa para todos los fanáticos de Red Bull, pero sobre todo del mexicano Sergio “Checo” Pérez, pues tendrán la posibilidad de participar en un sorteo para ganar un Meet and Greet con el piloto nacional.

Para ser uno de los ganadores para estar con Checo Pérez y poder platicar sobre la Fórmula 1, tomarte una fotografía o pedirle un autógrafo durante una cena con el mexicano, tendrás que cumplir con algunos requisitos que piden los organizadores del circuito de Hungaroring.

🗣 "We will push hard and try to deliver a stronger result in the final race before the summer break and get back to the level we have been at consistently this season." #HungarianGP | @SChecoPerez 🇲🇽 pic.twitter.com/jrjYtetLLK