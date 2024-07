Rafa Márquez llegaría en agosto de 2024 a la Selección Mexicana

Después de revelar días antes la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana, el medio TUDN ha vuelto a destapar que Rafa Márquez llegaría en agosto de este año a las filas de los tricolores como auxiliar de Javier Aguirre.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, dio a conocer que Márquez se incorporará al nuevo proyecto del Tri.

A su vez, el reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó que la próxima semana Márquez dejará su puesto como técnico del Barcelona B, equipo con el que había renovado contrato el 25 de junio hasta 2025.

🚨🇲🇽 Rafa Márquez will leave Barça job next week to accept the proposal from Mexican national team.



Márquez will become assistant for Aguirre until 2026 and then lead the national team.



Official green light expected soon, as @TUDNMEX has reported. pic.twitter.com/oNG3Z3UMGF