Rafa Márquez llevará su vida a la pantalla con una serie en Netflix

El talento y la pasión de Rafa Márquez en el mundo del fútbol llegarán a las pantallas de Netflix con una serie documental que promete cautivar a los aficionados.

La plataforma de streaming anunció hoy el lanzamiento de "Rafa Márquez: El Capitán", una producción que explorará los momentos más destacados y las historias detrás del legendario jugador.

La serie documental del "Káiser" está programado para el 6 de junio, y promete sumergirnos en la vida y la carrera de uno de los futbolistas más emblemáticos de México

Netflix will be releasing “Rafa Marquez: El Capitan”. 🍿📺



A documentary about the journey of the Mexican legend throughout his career, from his debut with Atlas to the present with Barcelona. 🇲🇽



