Rafa Márquez será director deportivo del Atlas

Ciudad de México.- Todo lo que ocurra a nivel fútbol en Atlas tendrá que serle reportado a Rafael Márquez, quien en sus próximas funciones como presidente deportivo no solo verá por el primer equipo, sino que también se encargará de las fuerzas básicas, el área de desarrollo humano y el resto de las áreas competentes.

Los Zorros planean responsabilidades para el legendario ex futbolista mexicano que serán claves para el presente y futuro de la institución, entre ellas la comunicación directa con el técnico y la cercanía con integrantes del primer equipo, informa el portal Medio Tiempo.

El objetivo primordial de la gente de pantalón largo con la elección de Márquez para el área deportiva, es aprovechar su liderazgo y personalidad, así como los aportes que pueda hacer con su amplia trayectoria y conocimientos dentro del campo para intentar reducir el riesgo en las decisiones futuras.

Con un mal inicio en el Apertura 2018 y una sequía que se extiende a casi 70 años sin título de Primera División, la directiva atlista espera que la elección de Rafael Márquez ayude a calmar el ambiente y permita emprender un proyecto que traiga trofeos y generación de futbolistas de primer nivel.

Apenas en julio pasado, el mexicano puso fin a su etapa como jugador profesional con una emotiva carta en la que agradece a entrenadores, aficionados, y familia por la confianza y el impulso que le dieron en sus 22 años de carrera.

"No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta en todos los equipos que representé", indicó en el escrito.