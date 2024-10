Rafa Nadal anuncia su retiro; dirá adiós en la final de la Copa Davis

Con una trayectoria que incluye 14 títulos del Abierto de Francia, 22 coronas de Grand Slam y casi dos décadas en el Top 10 mundial, Rafael Nadal ha anunciado su retiro del mundo del tenis.

Su trayectoria no será olvidada, especialmente por las inolvidables rivalidades que protagonizó con figuras como Roger Federer y Novak Djokovic.

Nadal, ahora con 38 años, dio a conocer este jueves que su despedida definitiva tendrá lugar el próximo mes, cuando represente a España en las finales de la Copa Davis.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024