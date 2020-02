Rafa Nadal mantiene paso firme en Abierto Mexicano de Tenis

ACAPULCO. — Tras ausentarse de la gira ATP luego del Abierto de Australia, había incertidumbre sobre el nivel con el que volvería Rafael Nadal. Pero ha respondido con una dominante actuación en el Abierto Mexicano de Tenis.

El español, número dos de la clasificación, avanzó el viernes a semifinales del torneo que se disputa en el balneario mexicano de Acapulco al vencer 6-2, 6-1 al surcoreano Soonwoo Kwon.

"De sensaciones hablaremos cuando se termine el torneo, cuando quiera que sea eso, pero de momento estoy por buen camino y cada vez mejor", dijo Rafa Nadal. "Es algo positivo, sobre todo luego de que tenía tiempo sin competir. Para mí era importante ganar partidos para coger ritmo y ahora viene lo mejor ante grandes jugadores".

"Mañana es uno de esos días difíciles, pero bonitos porque sabes que tienes que salir a la pista a desarrollar un buen partido si quieres ganar", señaló el mallorquín.

También te puede interesar: El Abierto Mexicano de Tenis acapara la atención de los fanáticos

Rafa Nadal enfrentará ahora al búlgaro Grigor Dimitrov, quien antes superó 6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, tercer sembrado en México. Dimitrov fue campeón en Acapulco en 2014.

El español tiene marca de 12-1 ante Dimitrov, que no le gana desde 2016.

"Cada año es una película diferente, él llega con sensaciones positivas porque jugó un partido serio ante uno de los mejores del mundo", agregó Rafa Nadal. "Va a ser partido difícil, como tiene que ser, pero es un partido bonito para jugarlo, para lucharlo. Me siento cada día mejor y espero estar listo para sacar lo que necesito para estar en la final".

Rafa Nadal, que tiene 19 Grand Slams y 84 torneos ATP en su palmarés, puso su marca en México en 18-2 y dio un paso más hacia su tercer cetro en suelo azteca, donde ganó en 2005 y 2013.

En la otra llave se enfrentarán los estadounidenses John Isner y Taylor Fritz.

Isner, quinto preclasificado, prevaleció 7-6 (3), 3-6, 6-2 sobre su compatriota Tommy Paul, mientras que Fritz derrotó 6-4, 6-3 al británico Kyle Edmund.

I’ll be rocking the @FILAtennis legend collection for the 2020 Australian Open. Excited to get it going in the new threads pic.twitter.com/68IC1NyxJM