Rafael Márquez tiene fe en que llegará al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El defensa Rafael Márquez afirmó que mantiene la fe en que será considerado por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que trabaja para alcanzar un nivel óptimo.

“Yo sigo con la misma ilusión de siempre, la esperanza muere al último, así que sigo ilusionado, sigo trabajando con esas mismas ganas de poder estar ahí”, dijo.

De acuerdo con información de Notimex, explicó que “si tuviera un problema legal que me lo impidiera, no estuviera jugando con el Atlas; tengo marcas globales con el Atlas y no hay ningún problema y eso aplica también para la selección”.

“Ya se tomará la decisión en la parte administrativa, aunque obviamente la más importante es la deportiva y esa depende del profesor Osorio”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que tampoco es algo que le obsesiona, ya que su trayectoria le permite irse de las canchas con la frente en alto, contento de lo que logró.

“Estoy tranquilo, si pasa, qué bien y si no pasa he tenido una carrera bastante digna como para retirarme con alegría y orgullo de lo que he podido hacer y ganado”, estableció.

Declaró que aunque no ha recibido alguna propuesta para apoyar al Tri en alguna otra posición fuera de la cancha, no descarta ninguna posibilidad.

"Siempre estaré dispuesto a aportar algo a la selección, sea cual fuera el puesto o la forma; obviamente no se ha hablado de este tema todavía, no me lo han propuesto y hay que esperar el tiempo que sea necesario para saber qué va a ocurrir”, acotó.

Sobre el desempeño que ha tenido el representativo nacional y las críticas hacia el estratega “cafetero”, el cuatro veces mundialista consideró que el nivel es bueno.

“Creo que se necesita más trabajo y tiempo, pero es difícil tenerlo por las cuestiones que están pasando, en general veo una selección en buen nivel, individualmente tenemos gente de mucha experiencia, lamentablemente también hemos perdido a dos jugadores importantes".

"Esperemos que todos los demás sigan en buen nivel para llegar de la mejor manera al Mundial”, sentenció.