Para Rafael Nadal la cima del tenis mundial no es una prioridad

Acapulco.- Ser el número uno del mundo no es una prioridad para el tenista español Rafael Nadal, quien solo se preocupa por alargar al máximo su carrera deportiva y disfrutar del deporte que tanto le ha dado.

Presente en Acapulco, en donde es el principal favorito para quedarse con el título del Abierto Mexicano de Tenis, dijo que ahora tiene otras preocupaciones en su carrera más allá de querer estar en la cima de la clasificación mundial.

“Hace mucho tiempo que no pienso en eso, hace tiempo que digo lo mismo, mi objetivo no puede ser el número uno, si después con los eventos que juego se me presenta la oportunidad, fantástico, feliz por ello”, señaló a los medios.