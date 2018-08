Rafa Nadal lidera el top 20 del ranking mundial de la ATP

Agencia

FRANCIA.- El japonés Kei Nishikori progresó dos puestos para colarse en el Top 20 (19º) de una clasificación ATP publicada este lunes sin cambios entre los diez primeros, y que sigue liderada por el español Rafa Nadal.

El ruso Daniil Medvedev, por su parte, ascendió 21 puestos para colocarse 36º del mundo después de su victoria en el torneo ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos).

Nandal mantiene una cómoda ventaja por delante del suizo Roger Federer y del argentino Juan Martín Del Potro.

La pelea Nadal-Federer sigue siendo poco pareja. El español tiene 10.040 puntos, mientras que el suizo cosecha 7080, exactamente la misma diferencia que la semana anterior.

Leonardo Mayer, por su parte, sigue siendo el argentino de mejor clasificación, aunque esta semana cayó dos posiciones: del N°41 al N°43.

Clasificación ATP 20 de agosto 2018:

1. Rafael Nadal (ESP) 10.040 pts

2. Roger Federer (SUI) 7.080

3. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.500

4. Alexander Zverev (GER) 4.845

5. Kevin Anderson (RSA) 4.615

6. Novak Djokovic (SRB) 4.445

7. Marin Cilic (CRO) 4.445

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3.790

9. Dominic Thiem (AUT) 3.485

10. David Goffin (BEL) 3.435

