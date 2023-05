Raúl Jiménez se despide de la afición del Wolverhampton

Una de las máximas figuras del Wolverhampton, el delantero mexicano Raúl Jiménez, no tuvo la oportunidad de jugar en el último duelo de la temporada en casa, pero sí se despidió, entre lágrimas, de los aficionados en el Molineux.

Suplente para el duelo ante el Everton, el 'Lobo' tricolor calentaba para una eventual entrada en los minutos finales, con el marcador 1-0 a favor de su equipo. Más que una decisión deportiva, su posible ingreso se leía más bien como una despedida hacia la afición tras cinco temporadas en el equipo.

Pero el técnico Julen Lopetegui no lo quiso así, pese a que se gastó los cinco cambios, ninguno fue con el nombre del mexicano.

Tras ver que no entraría al juego y de acuerdo a periodistas locales, Jiménez se quitó la sudadera de entrenamiento, la lanzó a la banca y se fue al túnel rumbo a los vestidores, aplaudiendo a la tribuna que coreaba su nombre.

En el tiempo agregado, el Wolverhampton fue alcanzado en el marcador por un gol del colombiano Yerri Mina.

Raul Jimenez in tears as he waves goodbye to the Molineux crowd and Si Senor rings out around Molineux for the final time



One of the greatest strikers I have seen at Wolves, Thank you for the memories Raul