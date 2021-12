¡Raúl Jiménez expulsado! Manchester City se lleva la victoria ante los Wolves

La Jornada 16 de la Premier League se llevó a cabo este sábado con la visita del Wolverhampton al Manchester City, pero más allá del resultado destacó la expulsión de Raúl Jiménez al minuto 45.

Corría el minuto 45+1 cuando Raúl Jiménez cometió una falta en medio campo a Rodri, situación que ocasionó que el árbitro le mostrara la primera tarjeta amarilla.

Luego, los citizens pretendían cobrar el tiro libre y Jiménez tapó el disparo por lo que central le enseñó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del juego.

Todos los presentes en el estadio se sorprendieron, los reclamos por parte de los jugadores y del 9 de los Wolves no se hicieron esperar, sin embargo, nada cambió la decisión y "El Lobo de Tepeji" por primera vez en la Premier League se fue expulsado de un juego.

La expulsión de Raúl Jiménez se volvió tendencia en las redes sociales, el futbolista fue criticado e insultado por hacerse expulsar de una forma a la que calificaron como “absurda”.

El entrenador de los Wolves, Bruno Lage, comentó sobre lo ocurrido y expresó que “decisión del árbitro y también decisión del VAR, muy, muy extraña. La primera tarjeta amarilla, ¡no tocó a ese hombre!”

Por otro lado, lanzó una dura crítica a la actitud de Raúl Jiménez, pues aseguró que ya teniendo una tarjeta amarilla, no debió hace que lo amonestaran nuevamente.

“Tiene que entender, si fue justo o no, tenía tarjeta amarilla. Es un tipo experimentado, pero aprenderá de este error", aseguró el estratega tras la derrota por un gol ante el City.

"Referee decision and also VAR decision, very, very strange."



"The first yellow card, he didn't touch that man!"



A clearly frustrated Bruno Lage reacts as his Wolves side lost 1-0 away to Man City.



