Raúl Jiménez va por su mejor versión en el México vs. Valencia

Raúl Jiménez atraviesa un excelente momento en la Premier League como parte del Fulham y a su vez, asume con determinación el reto de recuperar su mejor versión goleadora para la Selección Mexicana.

Este sábado, el equipo nacional se medirá contra el Valencia, y Jiménez se perfila como una de las piezas clave en el ataque.

“Contento de estar en la Selección, una nueva convocatoria, agradecido con la oportunidad de volver, nunca me pasó por la cabeza algo distinto, soy una persona y un jugador que siempre quiere más, he pasado por diferentes dificultades, nunca me doy por vencido, siempre voy para adelante para seguir luchando y qué mejor motivación que un Mundial en tu casa”, expresó.

“Siempre tengo que estar preparado para cualquier momento cuando se me necesite y se me aviente al frente, debo estar preparado para responder. Estoy con la mayor disposición de querer seguir haciendo historia en la Selección, seguir creciendo como futbolista, tengo 33 años, pero nunca se deja de aprender, responsabilidad, representar a la Selección con mucho orgullo y la satisfacción de estar aquí”.

Pep Guardiola se acercó a Raúl Jiménez, al término de la victoria del Manchester City sobre el Fulham (3-2) y en la que el mexicano asistió con un taquito, como de videojuego.