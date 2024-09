Ravens rompen racha invicta de los Bills al derrotarlos 35-10

Los Ravens rompieron el fin de semana la racha invicta de los Bills de Buffalo al derrotarlos con autoridad 35-10 en Baltimore.

El mariscal de campo Lamar Jackson tuvo una destacada actuación, completando 13 de 18 pases para un total de 156 yardas y lanzando dos pases de anotación.

Además, demostró su habilidad por tierra, sumando 54 yardas en 6 acarreos y anotando un touchdown.

Por su parte, Derrick Henry hizo historia al anotar el touchdown terrestre más largo en la historia de la franquicia, recorriendo 87 yardas para abrir el marcador en el primer cuarto.

Por desgracia, no todo fueron sonrisas y victorias en la NFL, debido a que de nueva cuenta se suscitó otro incidente en las gradas.

Un seguidor de los Saints de Nueva Orleans sufrió heridas graves tras recibir múltiples patadas en la cabeza por parte de un aficionado de los Falcons de Atlanta durante un enfrentamiento en las gradas del Mercedes-Benz Stadium.

En el intento de detener la agresión, varias mujeres que intentaron intervenir también resultaron heridas. El agresor las empujó violentamente, ocasionando que cayeran en las localidades cercanas, lo que incrementó el caos en el lugar.

