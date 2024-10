Ravens vs. Buccaneers: duelo clave en el Monday Night Football

Contra todo pronóstico, los Buccaneers de Tampa Bay se encuentran en la cima de la NFC Sur con un sólido récord de 4-2.

Nadie esperaba este desempeño al inicio de la temporada, pero el equipo liderado por Baker Mayfield se ha consolidado como una de las sorpresas más destacadas de la NFL.

Esta noche, Tampa Bay recibe a los Ravens de Baltimore en el Raymond James Stadium, en un enfrentamiento atractivo para el Monday Night Football.

Los Buccaneers han demostrado que pueden vencer a rivales fuertes como los Lions, Eagles y Saints. En particular, la victoria ante Nueva Orleans por 51-27 dejó claro que este equipo no es solo una sorpresa, sino un contendiente serio.

Gran parte del éxito de Tampa Bay se debe al rendimiento de Baker Mayfield, quien ha completado 134 de 189 pases para 1,489 yardas y 15 touchdowns en apenas seis juegos.

Su química con el receptor Chris Godwin ha sido fundamental: Godwin acumula 511 yardas y 5 anotaciones en 43 recepciones, consolidándose como una de las principales armas ofensivas.

Aunque Baltimore es conocido por su historial defensivo, esta temporada ha mostrado vulnerabilidades.

Los Ravens permiten 275.7 yardas por partido, colocándolos como la peor defensa en ese rubro.

