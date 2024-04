Real Madrid elimina al Manchester City 4-3 en dramática definición por penales

Real Madrid avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles, al superar 4-3 por penales al Manchester City en el Etihad Stadium.

Antonio Rudigerselló la victoria 4-3 al anotar el penal decisivo.

Real Madrid and ANTONIO RUDIGER fans won't pass without liking this tweet #HalaMadrid #ChampionsLeague #ManCityRealMadrid #MCIRMA pic.twitter.com/9ot9ZSrNid

Bernardo Silva y Mateo Kovacic vieron sus penales atajados en la serie, y el City, campeón defensor, abdicó a su cetro. En cambio, el Madrid buscará ampliar su récord con una 15ta coronación en el máximo torneo continental de clubes.

Rodrygo puso en ventaja a los visitantes a los 12 minutos, en su segunda oportunidad de disparar a boca de gol en la misma jugada, para vencer a su compatriota brasileño, el arquero Ederson, quien dio rebote.

Los Citizens dominaron el encuentro desde ese momento. Kevin De Bruyne igualó a los 76 con un tiro elevado.

En la tanda, el City tomó la ventaja, con un tiro convertido por el argentino Julián Álvarez, antes de que Luka Modric errara su intento.

Pero el arquero madridista Andriy Lunin atajó dos tiros consecutivos, de Silva y Kovacic, para inclinar la balanza a favor del club español.

La derrota descarriló el intento del City por ser el primer club inglés en hilvanar coronaciones en la Champions League y por obtener tripletes consecutivos de trofeos. El conjunto dirigido por Pep Guardiola aspira aún al cetro de la Liga Premier y a la Copa de la FA.

La victoria del Madrid colocó al gigante europeo en semifinales por cuarto año consecutivo, y privó al City de la oportunidad de emular esa hazaña.

ANTONIO RÜDIGER WITH THE REAL MADRID FANS AFTER THE GAME!



WHAT A VIDEO! 🤍 pic.twitter.com/ZYR7aaoBc2