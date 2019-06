Agencias

Eden Hazard, flamante refuerzo del Real Madrid, aseguró durante su primera rueda de prensa como 'Killer' Merengue que no se considera un 'Galáctico', pero declaró que espera serlo en un futuro.

"Voy a intentar ser el mejor del mundo, primero es estar en el mejor equipo. Estar aquí es un nuevo reto pero estoy preparado.

Hazard con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con las Orejonas ganadas por el club albo.

"No soy un Galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno", señaló.

En un acto de 'fe' por su nuevo 'Killer' del área, los seguidores Galácticos asistieron a la presentación del 'Duque'; sin embargo, el atacante no pudo superar la cifra impuesta por Cristiano Ronaldo que en una tarde de julio de 2009 se presentó ante 75 mil personas.

(Info: record)