Rebelión en el futbol: impugnan a la FIFA por ampliar el Mundial de Clubes

Hay rebelión en el futbol: sindicatos de futbolistas impugnaron legalmente a la FIFA por ampliar el Mundial de Clubes.

El certamen, que en vez de contar con siete equipos participantes incluirá ahora a 32, está programado para junio y julio de 2025 en Estados Unidos, pese a las preocupaciones del sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO) sobre el aumento de las exigencias físicas y emocionales que ello implicará para los agremiados.

#FIFPRO Europe member unions have today submitted a legal claim against FIFA, challenging the legality of FIFA's decisions to unilaterally set the International Match Calendar and, in particular, the decision to create and schedule the FIFA Club World Cup 2025.@UNFP | @PFA