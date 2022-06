México recibe invitación para llevar seguridad a Qatar 2022

El gobierno mexicano ha recibido la invitación para llevar seguridad al Mundial Qatar 2022 para apoyar a los mexicanos y aún no se decide cuál será.

El embajador de México en la sede mundialista Mohammed Alkuwari dijo que este tema, "se tendrá que discutir en todos los niveles. Nosotros estamos abiertos a cooperar".

De la misma forma, comentó que todo está listo para que no sólo los 80 mil mexicanos que se piensan irán al Mundial, gocen de todas las comodidades, "sino para los 1.8 millones de turistas que esperamos. No hay problemas en los alojamientos, no hay problemas en los vuelos. Estamos listos".

Señaló que Qatar es un país, "muy abierto, pueden ir vestidos como quieran. Esto es lógico solo hay que cumplir las reglas como en todos lados, no hay nada especial".

Finalmente, indicó que ve complicado que en un corto lapso haya vuelos directos de Qatar a México.

EL MUNDIAL MÁS SEGURO DEL MUNDO 🇶🇦



Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México declaró que buscarán que el aficionado vaya a Qatar con total seguridad ⚽️#LaRadioDelMundial pic.twitter.com/dw0yET8EDD — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2022

Para el "Tata" Martino, "México jugó bien"

"México jugó bien", así definió Gerardo Martino el actuar del equipo nacional ante Jamaica.

"Fue un partido en líneas generales bien jugado por México, con predisposición para ir a ganar, con muchas opciones de gol que no fueron bien concretadas, gracias el portero rival", comentó.

Se le preguntó por la actuación individual de jugadores como Diego Lainez y Luis Chávez.

"Diego tuvo una buena concentración, el haber entrenado desde el inicio le dio ritmo y ha llegado bien preparado. En estos dos juegos ha tenido una buena actuación. Luis ha jugado bien también".

Pidió calma en ensalzar al futbolista del Betis de Sevilla.

"No hay que apresurarse con Diego. Él tiene claro lo que tiene que hacer, él sabe mi opinión sobre su futuro. La búsqueda que está haciendo él, es la misma que los otros futbolistas, hay otros con más tiempo que han tratado de mostrarse, otros con menos como Erik Lira que no tuvo minutos".

Sobre la larga concentración que se tuvo, sobre el verano que pasó la Selección Mexicana, con juegos de preparación y de Liga de Naciones, dijo:

"La parte positiva de esta concentración es ver cómo los jugadores actuaron y ver cómo están buscando un lugar en la lista definitiva. No es habitual hacer una concentración tan larga, pero se adaptaron muy bien a la problemática de entrenar con 36 futbolistas en quince días".

En todos los juegos, añadió, "hasta con Uruguay, hemos sacado buenas conclusiones".

(Con información de El Universal)