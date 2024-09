Reciben con mariachi a Haidee Aceves tras participación en París 2024

La atleta jalisciense Haidee Viviana Aceves regresó a Guadalajara tras su destacada participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde conquistó dos medallas de plata.

A su llegada, fue recibida con gran entusiasmo por su familia, amigos y un grupo de mariachi, quienes la sorprendieron en el área de llegadas nacionales.

La doble medallista paralímpica no pudo contener su alegría ante el cálido recibimiento.